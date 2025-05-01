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Путин назвал песни Великой Отечественной войны духовной ценностью

Глава государства подчеркнул, что написанные десятилетия назад музыкальные произведения вдохновляют.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», где подчеркнул значимость песен времен Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что в рамках этого ежегодного фестиваля в стенах Государственного Кремлевского дворца вновь прозвучат на различных языках военные композиции, повествующие о ВОВ, боевом товариществе и преданности своей стране.

«Написанные десятилетия назад, они и сегодня вдохновляют и сплачивают нас, являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую мы должны беречь и передать своим детям и внукам», — заявил Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул символичность проведения фестиваля в год 80-летия Великой Победы и в рамках Года защитника Отечества.