Белый дом раскрыл одно из условий соглашения с Киевом

«Ни одно государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее ВПК России, не будет иметь возможности извлекать выгоду из восстановления Украины, включая участие в проектах, финансируемых за счёт средств фонда», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Напомним, Вашингтон и Киев подписали соглашение по добыче природных ресурсов на территории Украины. В их число входит нефть, природный газ, алюминий и другие. Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов. Однако СМИ предупреждают — сделка может не принести Вашингтону ожидаемой прибыли.