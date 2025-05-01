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Первомайская демонстрация в Париже вылилась в жёсткие столкновения с полицией

Первомайская акция протеста в Париже вылилась в столкновения с полицией. Участники митингов, недовольные пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в стране, нарвались на правоохранителей. Как сообщает газета Le Figaro, в ход пошли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.
Источник: Life.ru

Французов разгоняет полиция. Видео © X/ ThevoiceAlexa.

По всей стране проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками. Протестующие громят витрины магазинов и здания органов власти. По предварительным оценкам, в акциях протеста приняли участие более 157 тысяч человек. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Париже, Лионе и Марселе. Информация о числе пострадавших и задержанных пока не опубликована.

Ранее на митинг в Германии вышли тысячи немцев. Они требовали прекратить поддержку Украины и отправку оружия киевскому режиму.