Первомайская демонстрация в Париже вылилась в жёсткие столкновения с полицией

По всей стране проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками. Протестующие громят витрины магазинов и здания органов власти. По предварительным оценкам, в акциях протеста приняли участие более 157 тысяч человек. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Париже, Лионе и Марселе. Информация о числе пострадавших и задержанных пока не опубликована.