Госдеп призвал РФ и Украину представить конкретные предложения по урегулированию

Для достижения урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо выполнить ряд известных условий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины должны полностью оставить территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Шойгу также отметил, что для подписания мирного соглашения Киев должен отказаться от своих намерений присоединиться к НАТО.