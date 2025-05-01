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Госдеп призвал РФ и Украину представить конкретные предложения по урегулированию

Настало время, когда России и Украине необходимо представить конкретные идеи по урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 1 мая, заявила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс.

Настало время, когда России и Украине необходимо представить конкретные идеи по урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 1 мая, заявила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс.

— Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт, — цитирует ее слова РИА Новости.

Для достижения урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо выполнить ряд известных условий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины должны полностью оставить территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Шойгу также отметил, что для подписания мирного соглашения Киев должен отказаться от своих намерений присоединиться к НАТО.

По словам бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца, процесс разрешения конфликта на Украине движется вперед, и стороны все ближе к достижению договоренности. Он подчеркнул, что для установления мира необходимо прекратить все боевые действия с обеих сторон.