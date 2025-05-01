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ВС России разбили группу прорыва ВСУ в Сумской области

В районе посёлка Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины неподалёку от границы с Белгородской областью, был нанесён артиллерийский удар по скоплению украинских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Источник: Life.ru

Как утверждает источник, украинская армия пыталась сформировать там тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ. Артиллерия поразила ключевые объекты, в том числе штаб и пункт временной дислокации.

«Великая Писаревка — приграничный населённый пункт, где ВСУ концентрировали силы. Целью было формирование хотя бы минимального резерва для продвижения. Артудар пришёлся по месту размещения личного состава и командному пункту», — пояснил Лебедев.

Также он отметил, что в этом районе находятся ремонтные площадки, где обслуживается украинская бронетехника и автомобили, в том числе пикапы. Помимо этого, поблизости расположены склады с топливом и нефтебазы.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили своих бойцов в Курской области без эвакуации и связи. Брошенными оказались около 200 военнослужащих.