Как утверждает источник, украинская армия пыталась сформировать там тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ. Артиллерия поразила ключевые объекты, в том числе штаб и пункт временной дислокации.
«Великая Писаревка — приграничный населённый пункт, где ВСУ концентрировали силы. Целью было формирование хотя бы минимального резерва для продвижения. Артудар пришёлся по месту размещения личного состава и командному пункту», — пояснил Лебедев.
Также он отметил, что в этом районе находятся ремонтные площадки, где обслуживается украинская бронетехника и автомобили, в том числе пикапы. Помимо этого, поблизости расположены склады с топливом и нефтебазы.
Ранее сообщалось, что ВСУ оставили своих бойцов в Курской области без эвакуации и связи. Брошенными оказались около 200 военнослужащих.