CNN: Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф проинформировал доверенных лиц о своём отсутствии интереса к посту советника главы государства по вопросам национальной безопасности, и, по информации телеканала CNN, не ожидает соответствующего предложения. Телеканал ссылается на источники, близкие к Уиткоффу.
«Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пос», — цитирует CNN слова одного из информированных источников.
До этого издание Politico сообщало, что Уиткофф является основным претендентом на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, оставил должность советника по национальной безопасности.
На данный момент официальные заявления от представителей Белого дома по этому вопросу отсутствуют.