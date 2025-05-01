Вэнс: за 100 дней США убедят Россию и Украину сесть за стол переговоров

«Знаете, президент ясно дал понять, что не хочет, чтобы у Ирана была [атомная] бомба. И он хотел бы, чтобы российско-украинский конфликт был урегулирован таким образом, чтобы каждую неделю не погибало по 5000 человек с обеих сторон», — сказал он.