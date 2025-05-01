МИД Франции: Европейские страны готовят новый пакет санкций против России

Страны Европы готовят новый пакет санкций в отношении России. Об этом в четверг, 1 мая, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
— Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. «ВМ») Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций, — сказал Барро в интервью Agence France Presse.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что Европа намерена ввести новые ограничения против РФ, но США выступают против ужесточения санкций в настоящее время.
Как сообщала ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, организация готовит альтернативный план для поддержания санкций против РФ, если власти США решат выйти из мирных переговоров по Украине. По ее словам, сейчас Вашингтон обдумывает возможность выхода из сделки, из-за чего Европе необходимо действовать по текущим обстоятельствам.
По данным портала EUobserver, если США примут решение снять ограничения в отношении России, то санкционные списки, составленные Европой, утратят свою силу.