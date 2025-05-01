МИД Франции: Европейские страны готовят новый пакет санкций против России

— Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. «ВМ») Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций, — сказал Барро в интервью Agence France Presse.