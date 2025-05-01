Трамп раздал Зеленскому флеш-рояль — Минфин США о сделке по недрам

Напомним, США и Украина подписали соглашение, предоставляющее американцам привилегированный доступ к ряду ресурсов на территории Незалежной. В Белом доме ранее заявили, якобы сделка нацелена на то, чтобы Киев смог расплатиться с Вашингтоном, а сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов.