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Трамп раздал Зеленскому флеш-рояль — Минфин США о сделке по недрам

Владимир Зеленский получил на руки козырь после заключения сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Как заявил в эфире Fox Business министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп собственноручно поспособствовал этому.

Источник: Life.ru

«Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: “У вас нет козырей”. И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль», — отметил Бессент.

Чиновник подчеркнул, что украинская сторона теперь может использовать новые аргументы в диалоге с Кремлём, добавив, что отныне между Киевом и Вашингтоном «нет разногласий».

Напомним, США и Украина подписали соглашение, предоставляющее американцам привилегированный доступ к ряду ресурсов на территории Незалежной. В Белом доме ранее заявили, якобы сделка нацелена на то, чтобы Киев смог расплатиться с Вашингтоном, а сам Трамп рассчитывает получить от сделки более 350 млрд долларов.