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Sky News: США ожидают ратификации сделки с Киевом по недрам до конца недели

Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе американской стороны к украинским полезным ископаемым.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что сделка по добыче и использованию полезных ресурсов будет ратифицирована Верховной радой Украины в течение ближайшей недели, передает Sky News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома.

«Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели», — говорится в материале.

Напомним, 30 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение, которое предполагает доступ американской стороны к украинским полезным ископаемым.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в документе не обговариваются гарантии безопасности для Украины, но предполагается предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.