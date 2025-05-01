Sky News: США ожидают ратификации сделки с Киевом по недрам до конца недели

Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что сделка по добыче и использованию полезных ресурсов будет ратифицирована Верховной радой Украины в течение ближайшей недели, передает Sky News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома.