Трамп пригрозил санкциями за закупку иранской нефти

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены сейчас же! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно попадет под вторичные санкции», — написал президент США в соцсети Truth Social.