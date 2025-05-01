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Трамп пригрозил санкциями за закупку иранской нефти

Дональд Трамп заявил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп призвал к прекращению всех закупок иранской нефти и нефтехимической продукции, он пригрозил нарушителям вторичными санкциями.

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены сейчас же! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно попадет под вторичные санкции», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что нарушителям запретят вести бизнес с США «в любой форме или виде».

В марте сообщалось, что американский президент направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем он обозначил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.