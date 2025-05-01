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Госдеп: новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

В апреле Госдеп США подтвердил, что Бриджит Бринк покидает пост посла на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп США объявил о назначении Джули Дэвис послом на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. До этого Дэвис была послом на Кипре.

Она отметила, что решение было принято президентом Штатов Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

«Трамп и Рубио решили, что посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — сказала Брюс во время брифинга.

Напомним, в апреле стало известно, что Бриджит Бринк покидает пост посла на Украине. Отставка, по информации Financial Times, связана с разногласиями с администрацией Трампа.

Кроме того, сообщалось, что уход Бринк произошел на фоне ухудшения рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не являлось причиной ее отставки.