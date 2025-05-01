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В МИД Ирана заявили о стремлении урегулировать разногласия с США

Аббас Арагчи сообщил, что четвертый раунд переговоров по ядерной программе отложили по логистическим и техническим причинам.

Источник: Аргументы и факты

Иран по-прежнему стремится к урегулированию разногласия вокруг иранской ядерной программы благодаря переговорам, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

«Со стороны Ирана нет никаких изменений в нашей решимости добиться урегулирования путем переговоров», — написал он в соцсети.

Аббас Арагчи добавил, что Иран совместно с оманскими и американскими партнерами решил отложить четвертый раунд переговоров по логистическим и техническим причинам.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против страны будет основным требованием на переговорах по иранской ядерной программе.