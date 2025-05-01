В МИД Ирана заявили о стремлении урегулировать разногласия с США

Иран по-прежнему стремится к урегулированию разногласия вокруг иранской ядерной программы благодаря переговорам, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.
«Со стороны Ирана нет никаких изменений в нашей решимости добиться урегулирования путем переговоров», — написал он в соцсети.
Аббас Арагчи добавил, что Иран совместно с оманскими и американскими партнерами решил отложить четвертый раунд переговоров по логистическим и техническим причинам.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против страны будет основным требованием на переговорах по иранской ядерной программе.