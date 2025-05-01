Москва никогда не допустит того, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ, страна никогда не допустит реализации подобного сценария. Соответствующее заявление было сделано на фоне террористической атаки киевского режима по населенному пункту в Херсонской области.
В МИД РФ подчеркнули, что за беспочвенными притязаниями Киева на восстановление Украины в границах 1991 года стоит инстинкт, стремящийся к истреблению всего русского. Этого, по мнению ведомства, нельзя допустить ни в коем случае.
Утром 1 мая Вооруженные силы Украины атаковали рынок в городе Алёшки Херсонской области. Боевики киевского режима нанесли удары с применением FPV-дронами по месту, где находились мирные жители.
Тем временем Соединенные Штаты и Украина подписали сделку по редкоземельным ископаемым спустя несколько месяцев переговоров. Киев заручился поддержкой Вашингтона, предоставив американской стороне доступ к инвестиционным проектам по разработке ресурсов страны.
В США также произошли изменения в составе администрации Белого дома — свой пост советника американского главы по нацбезопасности покинул Майк Уолтц. Временно исполняющим обязанность на эту должность был назначен госсекретарь США Марко Рубио.
Президент Российской Федерации Владимир Путин показал журналистам свою квартиру, которая находится в Кремле. Кадры из места основного проживания лидера РФ были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным.