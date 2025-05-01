Вэнс: между позициями РФ и Украины существует очень большая пропасть

Вэнс подчеркнул, что Дональд Трамп нацелен на достижение «прочного разрешения конфликта между Россией и Украиной», чтобы избежать дальнейших жертв с обеих сторон. Он отметил, что для начала мирных переговоров необходимо было продемонстрировать позиции конфликтующих сторон, что и происходило в последнее время.