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Вэнс: между позициями РФ и Украины существует очень большая пропасть

Политик напомнил, что до возвращения Трампа в белый дом Киев и Москва не вели диалог ни друг с другом, ни с кем-либо еще.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил об «очень большой пропасти» между позициями России и Украины, которую Вашингтон хочет сократить, передает телеканал Fox News.

Вэнс подчеркнул, что Дональд Трамп нацелен на достижение «прочного разрешения конфликта между Россией и Украиной», чтобы избежать дальнейших жертв с обеих сторон. Он отметил, что для начала мирных переговоров необходимо было продемонстрировать позиции конфликтующих сторон, что и происходило в последнее время.

Как заявил вице-президент США, теперь дипломатам предстоит попытаться найти точки соприкосновения между сторонами.

«Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», — уточнил Вэнс.

Кроме того, политик напомнил, что до возвращения Трампа к власти, Киев и Москва не вступали в прямой диалог ни друг с другом, ни с какими-либо другими посредниками.