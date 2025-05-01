Госдеп: Трамп может ввести вторичные санкции против России

Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации. О готовности президента Дональда Трампа к такому шагу заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
«Он снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время», — ответила Брюс на соответствующий вопрос журналистов во время регулярного брифинга.
При этом она подчеркнула приверженность Трампа решению вопросов в дипломатическом ключе, в том числе и в отношении антироссийских санкций.
Ранее западные аналитики отмечали, что Трамп видит коммерческую выгоду в перезагрузке отношений с Россией и готов снять санкции, которые больше бьют по западной экономике, в то время как Россия прекрасно адаптировалась к внешним враждебным факторам.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон может усилить санкции против российской энергетики, если это поможет урегулировать конфликт.
Также сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планировании новых антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.