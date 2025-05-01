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Госдеп: Трамп может ввести вторичные санкции против России

В США заявили о готовности ввести вторичные санкции в отношении России.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации. О готовности президента Дональда Трампа к такому шагу заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

«Он снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время», — ответила Брюс на соответствующий вопрос журналистов во время регулярного брифинга.

При этом она подчеркнула приверженность Трампа решению вопросов в дипломатическом ключе, в том числе и в отношении антироссийских санкций.

Ранее западные аналитики отмечали, что Трамп видит коммерческую выгоду в перезагрузке отношений с Россией и готов снять санкции, которые больше бьют по западной экономике, в то время как Россия прекрасно адаптировалась к внешним враждебным факторам.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон может усилить санкции против российской энергетики, если это поможет урегулировать конфликт.

Также сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планировании новых антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.