Франция анонсировала новые санкции Евросоюза против России

Ранее также сообщалось о разработке в Евросоюзе «плана Б» на случай возможного выхода США из переговорного процесса по Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС готовится сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа попытается сблизиться с Москвой.