США: Санкции против России остаются в силе

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский обратился к своим союзникам с просьбой усилить давление на российскую сторону, чтобы она в свою очередь «замолчала» и начала переговоры. Такое заявление он сделал в четверг, 1 мая, в своем блоге в социальной сети.