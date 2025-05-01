США: Санкции против России остаются в силе

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не планирует снимать существующие санкции, введенные ранее против России. Об этом она сообщила в четверг, 1 мая, на брифинге для журналистов.
— Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время, — цитирует политика РИА Новости.
В этот же день украинский президент Владимир Зеленский обратился к своим союзникам с просьбой усилить давление на российскую сторону, чтобы она в свою очередь «замолчала» и начала переговоры. Такое заявление он сделал в четверг, 1 мая, в своем блоге в социальной сети.
По данным Bloomberg, 72 сенатора США ранее поддержали инициативу по введению новых «сокрушительных» санкций в отношении России.
Помимо этого, 1 маял глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы готовят новый пакет санкций в отношении России.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что Европа намерена ввести новые ограничения против РФ, но США выступают против ужесточения санкций в настоящее время.