Bloomberg: США рассматривает сделку с Украиной как модель для будущих соглашений

Ранее Reuters сообщало, что спецпредставитель Дональда Трампа по Африке Массад Булос заявил, что США настаивают на заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, которое также будет включать двусторонние соглашения о добыче полезных ископаемых с каждой из стран.