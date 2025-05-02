Новости СВО. Армия России зачищает шахту Матроны, ВСУ бегут по курскому приграничью, США и Украина подписали соглашение по ископаемым, 2 мая

Больше 200 украинских военных оказались заперты в Курской области. Их бросило командование, поэтому теперь они скрываются по лесам, при этом у них нет ни воды, ни еды. Все они рассредоточены у Гуево и Олешни. В районе Горналя в плен попали ещё два украинских десантника. Известно, что их мобилизовали в январе этого года. Повоевать им удалось всего четыре дня.