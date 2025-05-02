Без срока давности. Годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Перечислим недавние случаи. Тюремщики довели до самоубийства содержащегося в изоляторе подростка. В YouTube слили видео с массовыми пытками и избиениями. Один из зэков изнасиловал, расчленил и спрятал в мусорном баке охранницу. Сокамерники забили насмерть нового арестанта, администрация до последнего утверждала, что он умер от язвы. В 50-градусную жару во всех камерах отключили воду, чтобы не было её перерасхода. Когда травили газом тараканов и вшей, людей не перевели в другие помещения. Очень много жалоб на медсанчасть. Судя по отзывам, её просто не существует.