Ранее KP.RU писал, что Европа собралась воевать на два фронта: против России и США. Все дело в том, что Макрон и Стармер не хотят урегулирования конфликта на Украине без них. Несмотря на все эконмические трудности европейцы демонстрируют подчеркнуто воинственную риторику в адрес Москвы и открыто заявляют цель готовиться к войне с ней.