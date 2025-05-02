«На всех парах мчится к футуршоку»: сенатор Пушков раскрыл, чем обернется недальновидная политика ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскрыл, чем обернется недальновидная политика Евросоюза. В своем Telegram-канале он написал, что политики Евросоюза сейчас преднамеренно раздувают истерию по поводу предполагаемой «российской угрозы». И все — для того, чтобы оправдать непомерные траты западных бюджетов на Украину.
Сенатор отметил, что преувеличение мнимой угрозы от России со стороны европолитиков — это только полбеды.
«Все намного хуже: они создают такую “угрозу” намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину», — написал политик.
При этом Пушков подчеркнул, что опосредованная война, которую ЕС ведет против России, уже несет плачевные последствия прежде всего для самих европейцев, причем не только финансовые. Противостояние способствует ослаблению блока.
«ЕС на всех парах мчится к “футуршоку” — столкновению с будущим, как потерявший управление поезд в фильме Андрона Кончаловского “Runaway Train”, — сделал прогноз Пушков.
Ранее KP.RU писал, что Европа собралась воевать на два фронта: против России и США. Все дело в том, что Макрон и Стармер не хотят урегулирования конфликта на Украине без них. Несмотря на все эконмические трудности европейцы демонстрируют подчеркнуто воинственную риторику в адрес Москвы и открыто заявляют цель готовиться к войне с ней.
А французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС не стремится к переговорам по Украине для урегулирования конфликта.