Le Figaro: на первомайские демонстрации во Франции вышли до 300 тысяч человек

На митинге в городе Нарбоне перед своими сторонниками выступила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она заявила о намерении бороться за право участвовать в президентских выборах 2027 года. Ле Пен напомнила, что парижский суд, рассмотрев дело о фиктивной занятости помощников в Европарламенте, временно лишил ее права баллотироваться на срок в пять лет. Политик выразила несогласие с этим решением.