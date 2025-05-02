Получить статус иноагента в РФ станет еще проще

«Статус иноагента теперь могут получить граждане, содействующие реализации решений международных организаций (без участия России), если они “направлены против безопасности страны”. Также иностранными агентами будут признавать лица за вовлечение в сбор сведений (включая несовершеннолетних) о военно-технической деятельности страны», — следует из соответствующего указа президента, сообщает ТАСС.