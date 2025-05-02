Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат во Львове

«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности. Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — заявила Захарова газете «Известия».
Напомним, что исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» с последующей эксгумацией более 200 могил ещё 14 января. Останки планируется перенести на Голосковское кладбище. Среди подлежащих перезахоронению — советский разведчик, Герой СССР Николай Кузнецов. В 2023 году его внук выражал намерение перенести останки деда на территорию России.
Ранее Мария Захарова уличила в лукавстве «политический скотный двор Киева», говорящий по-русски, но запрещающий своим детям использовать этот язык. Так она прокомментировала резонансное высказывание украинского актёра Богдана Бенюка.