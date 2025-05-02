Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат во Львове

«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности. Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — заявила Захарова газете «Известия».