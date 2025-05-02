Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, Москва и Вашингтон продолжают диалог по поиску путей урегулирования на Украине. РФ надеется, что эти контакты дадут взаимоприемлемые результаты, отметил глава МИД. По его словам, определенный оптимизм вызывает то, что президент США Дональд Трамп и его окружение, в отличие от администрации 46-го президента Джо Байдена, «которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО», пытается понять «первопричины кризиса». Трамп не раз заявлял, что если бы прежнее американское правительство не затаскивало Украину в НАТО, то и конфликта бы не было, добавил Лавров.