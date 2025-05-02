Госдеп: Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Вашингтон отказывается играть роль посредника в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, предпочитая направлять внимание на «другие части глобуса». Об этом заявили в Госдепе США, пишет агентство «Интерфакс».
«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками», — сказала во время регулярного брифинга официальный представитель ведомства Тэмми Брюс, пояснив, что представители Соединенных Штатов не будут модерировать встречи делегаций России и Украины.
«Работа должна вестись между двумя сторонами», — считает Брюс.
В то же время США намерены предпринимать определенные шаги, чтобы помочь установить мир, сказала официальный представитель Госдепа.
Также Брюс заявила, что Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио призвал российскую и украинскую стороны в срочном порядке подготовить конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта.
Россия неоднократно выражала готовность к урегулированию конфликта, но украинская сторона не идет на сотрудничество в этом вопросе. Так, накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, однако Киев пока не дал никакого ответа на заявления Москвы.