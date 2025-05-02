Госдеп: Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Россия неоднократно выражала готовность к урегулированию конфликта, но украинская сторона не идет на сотрудничество в этом вопросе. Так, накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, однако Киев пока не дал никакого ответа на заявления Москвы.