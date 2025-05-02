Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове

«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности», — сказала Захарова газете «Известия», запись ее слов опубликована в Telegram-канале издания.