Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове

Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса «Холм Славы». По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. На прошлой неделе, по данным украинского издания «Общественное. Львов», власти начали демонтаж мемориального комплекса.
«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности», — сказала Захарова газете «Известия», запись ее слов опубликована в Telegram-канале издания.
Она добавила, что лишь благодаря усилиям армии СССР Украина смогла преодолеть натиск фашистов, которые планировали стереть страну с лица земли. «То, что они называют перезахоронением, это даже не эксгумация в юридически строгом смысле, это кощунственное надругательство над памятью… Они хотят продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти», — отметила дипломат.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Мемориал «Холм Славы» во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кузнецов — Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине.