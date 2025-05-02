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Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове

Экспертиза эксгумации захоронений советских солдат на мемориальном комплексе Холм Славы во Львове свидетельствует о проявлении античеловеческой сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что подобные действия по отношению к захоронениям это неуважение к истории.

Экспертиза эксгумации захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» во Львове свидетельствует о проявлении античеловеческой сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И вот в этот самый год они (киевский режим — прим. URA.RU) начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула Захарова «Известиям». Она также заявила, что наблюдаемые действия — это кощунственное надругательство над памятью павших.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме в Волгограде заявлял, что на Украине и в странах Балтии молодежь использует нацистскую символику с попустительства западных стран, а также устанавливает памятники фашистским палачам. По его словам, подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны России и Беларуси.