Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове

Захарова отметила, что подобные действия по отношению к захоронениям это неуважение к истории.
Экспертиза эксгумации захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» во Львове свидетельствует о проявлении античеловеческой сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«И вот в этот самый год они (киевский режим — прим. URA.RU) начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула Захарова «Известиям». Она также заявила, что наблюдаемые действия — это кощунственное надругательство над памятью павших.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме в Волгограде заявлял, что на Украине и в странах Балтии молодежь использует нацистскую символику с попустительства западных стран, а также устанавливает памятники фашистским палачам. По его словам, подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны России и Беларуси.