Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове

«И вот в этот самый год они (киевский режим — прим. URA.RU) начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула Захарова «Известиям». Она также заявила, что наблюдаемые действия — это кощунственное надругательство над памятью павших.