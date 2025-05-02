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Вашингтон отказался от роли посредника между Москвой и Киевом

Соединённые Штаты больше не будут выступать в роли посредника на переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямых контактов между Москвой и Киевом.

Источник: Life.ru

По словам Брюс, стиль работы США по данному вопросу претерпевает изменения. Теперь Вашингтон не намерен активно участвовать в организации и проведении встреч между сторонами конфликта. Госдеп считает, что настало время для самостоятельной работы России и Украины.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — заявила Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что США продолжат оказывать поддержку в установлении мира, однако подчеркнула, что исход конфликта зависит от конкретных предложений, разработанных Россией и Украиной. Брюс также добавила, что внимание США необходимо и другим регионам мира.

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявлял об активизации усилий Вашингтона по организации прямых переговоров между участниками конфликта на Украине в течение ближайших 100 дней. Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.