Вашингтон отказался от роли посредника между Москвой и Киевом

По словам Брюс, стиль работы США по данному вопросу претерпевает изменения. Теперь Вашингтон не намерен активно участвовать в организации и проведении встреч между сторонами конфликта. Госдеп считает, что настало время для самостоятельной работы России и Украины.
«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — заявила Брюс.
Представитель Госдепа отметила, что США продолжат оказывать поддержку в установлении мира, однако подчеркнула, что исход конфликта зависит от конкретных предложений, разработанных Россией и Украиной. Брюс также добавила, что внимание США необходимо и другим регионам мира.
Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявлял об активизации усилий Вашингтона по организации прямых переговоров между участниками конфликта на Украине в течение ближайших 100 дней. Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.