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Вэнс: Россия и Украина представили предложения для урегулирования конфликта

Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости поиска золотой середины в предложениях России и Украины по урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Украина представили свои предложения по алгоритмам урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу FoxNews, отметив, что следующим этапом является поиск точек соприкосновения между этими двумя программами.

«Украинцы сделали это. Россияне сделали это. И теперь, я думаю, вопрос заключается в том, сможем ли мы найти какую-то золотую середину, чтобы завершить этот конфликт», — сказал вице-президент.

Тем временем в Госдепе США заявили, что Вашингтон не будет модерировать встречи делегаций России и Украины и отказывается от роли посредника в переговорном процессе по мирному урегулированию.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона в очередной раз подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, однако Киев пока так и не дал никакого ответа на предложения Москвы.