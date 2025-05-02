Вэнс: Россия и Украина представили предложения для урегулирования конфликта

Россия и Украина представили свои предложения по алгоритмам урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу FoxNews, отметив, что следующим этапом является поиск точек соприкосновения между этими двумя программами.
«Украинцы сделали это. Россияне сделали это. И теперь, я думаю, вопрос заключается в том, сможем ли мы найти какую-то золотую середину, чтобы завершить этот конфликт», — сказал вице-президент.
Тем временем в Госдепе США заявили, что Вашингтон не будет модерировать встречи делегаций России и Украины и отказывается от роли посредника в переговорном процессе по мирному урегулированию.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона в очередной раз подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, однако Киев пока так и не дал никакого ответа на предложения Москвы.