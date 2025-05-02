Вэнс: только Россия и Украина могут добиться урегулирования конфликта

Вопрос урегулирования украинского конфликта зависит исключительно от Москвы и Киева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Они должны сделать последние шаги», — сказал он.
Вэнс отметил, что в течение последних недель стороны представили свои предложения по урегулированию. По словам вице-президента США, в настоящее время проблема состоит в том, смогут ли стороны точки соприкосновения.
Напомним, 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин уже не раз говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Представитель Кремля уточнил, что глава государства подтвердил это во время встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.