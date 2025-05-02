Вэнс: только Россия и Украина могут добиться урегулирования конфликта

Напомним, 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин уже не раз говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Представитель Кремля уточнил, что глава государства подтвердил это во время встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.