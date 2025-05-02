США отказываются от роли посредника в переговорах между РФ и Украиной

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — сказала госпожа Брюс и добавила, что США все еще будут делать все возможное, чтобы помочь установить мир.