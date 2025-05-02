Сальдо: в Алешках продолжается эвакуация тел погибших после атаки ВСУ по рынку

Алешки — населенный пункт, находящийся на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах к юго-востоку от Херсона, который сейчас контролируется украинскими силами. Херсонская область, наряду с Запорожской и двумя республиками Донбасса, была включена в состав России после прошедших в этих регионах референдумов осенью 2022 года. Однако значительная часть территории области остается вне контроля Москвы. В ноябре того же года временной административной столицей Херсонской области был определен Геническ — город на побережье Азовского моря, в районе Арабатской Стрелки, вытянутой косы, расположенной в северо-восточной части Крымского полуострова.