Вэнс назвал уход Уолтца с поста советника Трампа повышением

По словам Вэнса, ему, как и президенту Дональду Трампу, «нравится Майк», он до сих пор пользуется доверием.
«Я думаю, можно привести весомые аргументы в пользу того, что это повышение», — сказал он. Хотя СМИ, по его словам, хотят представить это как увольнение.
«Дональд Трамп уволил много людей. Он не дает им потом утверждаемых сенатом назначений», — пояснил вице-президент.
Трамп считает, что бывший советник принесет больше пользы на посту постпреда при ООН.
Уолтц ушел в отставку через несколько недель после того, как оказался втянут в скандал. Он по ошибке добавил главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы американских ударов по йеменским хуситам. Вэнс отрицает, что уход Уолтца с поста связан с этим скандалом.
Трамп объявил, что его советник по национальной безопасности покидает пост и станет представителем США в ООН. Его место временно займет госсекретарь Марко Рубио, который будет совмещать обе должности.