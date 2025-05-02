Вэнс назвал уход Уолтца с поста советника Трампа повышением

Уолтц ушел в отставку через несколько недель после того, как оказался втянут в скандал. Он по ошибке добавил главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы американских ударов по йеменским хуситам. Вэнс отрицает, что уход Уолтца с поста связан с этим скандалом.