Глумлением над памятью предков и проявлением античеловеческой сущности киевского режима являются демонтаж мемориального комплекса «Холм Славы» в украинском городе Львове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Речь идет о решении местных властей провести перенос монумента с эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР, разведчика Николая Кузнецова.
«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — сказала Захарова, слова которого приводят «Известия».
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в годы Великой Отечественной войны натиск фашистов на территорию СССР, включая Украину, удалось отбить исключительно благодаря усилиям Красной Армии. Она подчеркнула, что киевский режим своим решением пытается показать Западу свою «верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти».
Комплекс «Холм Славы» во Львове открыли в 1958 году в честь русских и советских воинов, которые погибли соответственно в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Советский разведчик Николай Кузнецов, погибший на Украине в 1944 году, похоронен на территории этого мемориала.
Напомним, в августе 2024 года украинские власти начали демонтаж другого мемориального комплекса «Холм Славы», который находится в городе Калуш в Ивано-Франковской области. Они решили снести титановый обелиск и стелу, установленные в память о советских воинах.