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Украина отказалась забирать тела почти 800 ВСУшников с белорусской границы

Утром 1 мая должен был пройти очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной, однако мероприятие не состоялось по вине киевского режима. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

По его словам, в рамках процедуры также планировалось обменяться телами погибших бойцов. Для этого останки 780 солдат и офицеров ВСУ были подготовлены к передаче на белорусской границе и помещены в рефрижераторы. Однако накануне сделки Украина отказалась забирать своих военных.

«Тысячи людей останутся в неведении о судьбе своих близких и не смогут их похоронить», — возмутился Рогов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Абу-Даби за посредничество между Москвой и Киевом при обменах пленными. Благодаря ОАЭ 246 военнослужащих ВС РФ вернулись домой накануне Пасхи.