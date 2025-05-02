Bloomberg: США считают сделку с Киевом моделью для будущих соглашений

Американские власти видят в сделке по полезным ископаемым, которую они заключили с Украиной, модель для будущих соглашений с другими странами, ранее получавшими гранты или кредиты от Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника минфина США.
Представитель ведомства полагает, что подписанный договор отражает стремление главы Белого дома Дональда Трампа использовать внешнеполитические рычаги для увеличения экономических активов Соединённых Штатов.
Кроме того, власти США считают, что это позволит возвращать инвестиции, размещённые за рубежом.
Напомним, 30 апреля Трамп объявил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение, которое предполагает получение доступа США к украинским полезным ископаемым. По данным телеканала Sky News, американская сторона ожидает, что Верховная рада Украины ратифицирует документ в течение ближайшей недели.
Также сообщалось, что профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал договор Вашингтона и Киева по недрам самой неудачной сделкой Трампа.