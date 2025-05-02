Bloomberg: США считают сделку с Киевом моделью для будущих соглашений

Американские власти видят в сделке по полезным ископаемым, которую они заключили с Украиной, модель для будущих соглашений с другими странами, ранее получавшими гранты или кредиты от Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника минфина США.