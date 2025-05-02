Вэнс: Трамп продолжает доверять Уолтцу, он не был уволен из-за скандала с чатом

«Ему доверяем. Президенту на самом деле нравится Уолтц», — подчеркнул Вэнс.
Вице-президент также опроверг слухи о связи ухода Уолтца с должности со скандалом вокруг переписки в Signal. По его словам, чиновнику была поставлена задача реформирования совета национальной безопасности, и эта задача выполнена. Теперь, по мнению Трампа, Уолтц принесёт больше пользы в качестве постпреда при ООН.
Напомним, что в марте Уолтц попал в скандал из-за появления журналиста в чате с американскими чиновниками, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Первыми о предстоящей отставке политика узнали СМИ, затем информацию подтвердил Дональд Трамп.