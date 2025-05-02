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Вэнс: Трамп продолжает доверять Уолтцу, он не был уволен из-за скандала с чатом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что доверие президента Дональда Трампа к Майку Уолтцу, ранее занимавшему пост советника главы государства по национальной безопасности, не пошатнулось после отставки чиновника. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Источник: Life.ru

«Ему доверяем. Президенту на самом деле нравится Уолтц», — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент также опроверг слухи о связи ухода Уолтца с должности со скандалом вокруг переписки в Signal. По его словам, чиновнику была поставлена задача реформирования совета национальной безопасности, и эта задача выполнена. Теперь, по мнению Трампа, Уолтц принесёт больше пользы в качестве постпреда при ООН.

Напомним, что в марте Уолтц попал в скандал из-за появления журналиста в чате с американскими чиновниками, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Первыми о предстоящей отставке политика узнали СМИ, затем информацию подтвердил Дональд Трамп.