Вэнс: Трамп продолжает доверять Уолтцу, он не был уволен из-за скандала с чатом

Вице-президент также опроверг слухи о связи ухода Уолтца с должности со скандалом вокруг переписки в Signal. По его словам, чиновнику была поставлена задача реформирования совета национальной безопасности, и эта задача выполнена. Теперь, по мнению Трампа, Уолтц принесёт больше пользы в качестве постпреда при ООН.