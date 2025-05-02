Рубио: Россия и Украина стали ближе к урегулированию

Ранее стало известно, что США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что Вашингтон ожидает от России и Украины предоставления четких и конструктивных предложений, пишет «Царьград». Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отвел Соединенным Штатам срок в 100 дней для налаживания переговорного процесса.