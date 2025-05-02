Reuters: ООН проведет реорганизацию из-за сокращения финансирования

Как сообщили в агентстве, документ включает в себя список «предложений», которые позволили бы объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Один из собеседников Reuters, знакомый с меморандумом, назвал его отправной точкой.