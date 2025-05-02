СМИ рассказали о безответных просьбах Зеленского к президенту Бразилии

Одно из обращений, по сведениям издания, Владимир Зеленский направил 27 октября 2023 года — в день 78-летия Лулы да Силвы. В письме он выражал надежду на установление контакта и просил пригласить его на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Несмотря на это, украинская делегация участия в мероприятии не приняла. По словам близких к форуму источников, бразильская сторона сочла проведение встречи с Зеленским в рамках саммита нецелесообразным.
Позднее, после заявления Лулы да Силвы о намерении приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Киев выступил с инициативой визита бразильского лидера в украинскую столицу до поездки в Россию. Однако в текущем графике главы Бразилии такой визит не предусмотрен.
А ранее экс-премьер Италии рассказал, что Зеленский через него хотел узнать у Бразилии и Китая о готовности поддержать Украину. Но в результате президент Бразилии едва не выставил Массимо Д’Алему, назвав Незалежную проблемой Америки.