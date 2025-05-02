СМИ рассказали о безответных просьбах Зеленского к президенту Бразилии

Одно из обращений, по сведениям издания, Владимир Зеленский направил 27 октября 2023 года — в день 78-летия Лулы да Силвы. В письме он выражал надежду на установление контакта и просил пригласить его на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Несмотря на это, украинская делегация участия в мероприятии не приняла. По словам близких к форуму источников, бразильская сторона сочла проведение встречи с Зеленским в рамках саммита нецелесообразным.