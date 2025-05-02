Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске

Друзы представляют собой этноконфессиональное сообщество арабского происхождения, населяющее территории Ливана, Сирии, Израиля и Иордании. После того как в Дамаске в конце прошлого года произошла смена власти, израильские власти неоднократно подчеркивали свою готовность обеспечить безопасность общины друзов в Сирии.