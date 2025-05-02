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Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске

Израильские военные нанесли удары по объекту, расположенному вблизи президентского дворца в Дамаске (Сирия). Операция была проведена с целью устранения потенциальной угрозы для общины друзов на территории Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что Израиль не допустит развертывания сил к югу от Дамаска.

Израильские военные нанесли удары по объекту, расположенному вблизи президентского дворца в Дамаске (Сирия). Операция была проведена с целью устранения потенциальной угрозы для общины друзов на территории Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — сказал Нетаньяху. Его слова передает издание The Times of Israel.

Друзы представляют собой этноконфессиональное сообщество арабского происхождения, населяющее территории Ливана, Сирии, Израиля и Иордании. После того как в Дамаске в конце прошлого года произошла смена власти, израильские власти неоднократно подчеркивали свою готовность обеспечить безопасность общины друзов в Сирии.

ВC Израиля несколько дней назад осуществили превентивную атаку по позициям радикальных группировок на территории Сирии с целью предотвратить возможное нападение на друзов, проживающих в районе Асхания неподалеку от Дамаска, пишет «Царьград». Проведение данной операции было одобрено Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.