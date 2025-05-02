Туск: Жестокость, неуверенность и эгоизм вернулись в мировую политику

Ранее Туск уже говорил о начале эры «экономического национализма», которая приходит на смену эре «наивной глобализации» и призывал говорить о том, что капитал и экономика «имеют национальность», а в современных условиях выживут, выиграют, достигнут успеха те, кто будет добиваться этого для своего государства, для своей фирмы, для своей семьи, для своих граждан.