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Туск: Жестокость, неуверенность и эгоизм вернулись в мировую политику

Премьер-министр Польши выразил озабоченность «трудными временами» в мировой политике.

Источник: Комсомольская правда

В мировой политике наступили трудные времена. Такое мнение высказал глава правительства Польши Дональд Туск, назвав такие признаки этого, как неуверенность, жестокость и эгоизм.

«Наступили трудные времена, в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — сказал Туск в телеобращении, которое транслировали польские СМИ.

Туск назвал «экономический национализм» своим приоритетом в данных условиях и заявил, что намерен создать на польском рынке приоритетные условия для польских предприятий.

Ранее Туск уже говорил о начале эры «экономического национализма», которая приходит на смену эре «наивной глобализации» и призывал говорить о том, что капитал и экономика «имеют национальность», а в современных условиях выживут, выиграют, достигнут успеха те, кто будет добиваться этого для своего государства, для своей фирмы, для своей семьи, для своих граждан.

В то же время Дональд Туск признался в желании зарабатывать на Украине.