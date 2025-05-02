Туск: Жестокость, неуверенность и эгоизм вернулись в мировую политику

В мировой политике наступили трудные времена. Такое мнение высказал глава правительства Польши Дональд Туск, назвав такие признаки этого, как неуверенность, жестокость и эгоизм.
«Наступили трудные времена, в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — сказал Туск в телеобращении, которое транслировали польские СМИ.
Туск назвал «экономический национализм» своим приоритетом в данных условиях и заявил, что намерен создать на польском рынке приоритетные условия для польских предприятий.
Ранее Туск уже говорил о начале эры «экономического национализма», которая приходит на смену эре «наивной глобализации» и призывал говорить о том, что капитал и экономика «имеют национальность», а в современных условиях выживут, выиграют, достигнут успеха те, кто будет добиваться этого для своего государства, для своей фирмы, для своей семьи, для своих граждан.
В то же время Дональд Туск признался в желании зарабатывать на Украине.