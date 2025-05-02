Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США отказываются от роли посредника между Россией и Украиной

США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, настало время для открытого диалога между Москвой и Киевом. По словам Брюс, США не будут вмешиваться в процесс переговоров, а лишь будут ждать конкретных предложений по урегулированию конфликта от обеих сторон.

— Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого, — заявила Брюс.

Она отметила, что Вашингтон продолжит поддерживать мирные инициативы, но у США есть и другие важные задачи в разных частях мира, передает «Интерфакс».

30 апреля британская газета Times сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав сложность процесса.

Несмотря на это, ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом может оказать положительное влияние на Украину. Он отметил, что в таком случае украинская сторона сможет «спокойно строить свою стратегию».