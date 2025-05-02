Госдеп: США отказываются от роли посредника между Россией и Украиной

США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
По ее словам, настало время для открытого диалога между Москвой и Киевом. По словам Брюс, США не будут вмешиваться в процесс переговоров, а лишь будут ждать конкретных предложений по урегулированию конфликта от обеих сторон.
— Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого, — заявила Брюс.
Она отметила, что Вашингтон продолжит поддерживать мирные инициативы, но у США есть и другие важные задачи в разных частях мира, передает «Интерфакс».
30 апреля британская газета Times сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав сложность процесса.
Несмотря на это, ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом может оказать положительное влияние на Украину. Он отметил, что в таком случае украинская сторона сможет «спокойно строить свою стратегию».