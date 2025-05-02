Госдеп: США отказываются от роли посредника между Россией и Украиной

— Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого, — заявила Брюс.