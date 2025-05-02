Трамп назвал один из важнейших факторов успеха

«Это крайне важно: вы должны любить то, чем занимаетесь. Это обязательно. Я редко встречаю успешных людей, которые бы не наслаждались своим делом», — заявил Трамп в ходе прямой трансляции Белого дома.
Президент США подчеркнул, что работа должна восприниматься как развлечение, и если бы он не находил в этом процессе удовольствия, то не добился бы успеха ни в сфере недвижимости, ни в шоу-бизнесе.
До того, как заняться политической деятельностью, Трамп построил крупную империю в сфере недвижимости, занимаясь строительством и управлением небоскребами, отелями, казино и гольф-клубами по всему миру. Помимо этого, Трамп активно участвовал в индустрии развлечений, выступая в качестве ведущего в течение первых 14 сезонов реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), которое принесло ему широкую известность и позволило укрепить свой бренд.
С 1987 года Трамп также активно занимается литературной деятельностью. На сегодняшний день его библиография насчитывает более 30 работ, которые были созданы как в соавторстве, так и самостоятельно.