Марков назвал чиновников США, которые могут приехать на парад Победы

Вероятность визита американского представителя на Парад Победы в Москве 9 мая достаточно высока. Об этом aif.ru заявил политолог Сергей Марков.
По его словам, это может быть не высокопрофильный представитель из Вашингтона, а, например, посол США или чиновник уровня заместителя госсекретаря.
«Мне представляется, что вероятность того, что кто-то из американцев может посетить 9 мая, достаточно высока. Но это может быть не из Вашингтона, это может быть посол США или кто-то из Вашингтона. Трамп? Нет. Но кто-то уровня замгоссекретаря США или замминистра обороны США — вполне возможно», — заявил политолог.
Такой визит он охарактеризовал как «шаг к миру на Украине», однако добавил, что Европа встретит эту инициативу крайне негативно.
«Европа хочет войны, поэтому она любые шаги к миру воспринимает негативно», — подчеркнул Сергей Марков.
Кроме того, эксперт предположил, что Киевский режим может попытаться оказать давление на США, чтобы предотвратить визит.
«Украина как народ ничего не предпримет, а вот украинский неофашистский режим проведет пиар-кампанию, будет заявлять, что это неправильно. Украинские власти будут использовать дипломатические каналы для того, чтобы убедить Вашингтон отказаться от визита. Кроме того, большая часть американских СМИ тоже подхватит эту волну и будет говорить, что это неправильно и усиливает Россию», — заключил Марков.