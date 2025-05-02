Марков назвал чиновников США, которые могут приехать на парад Победы

«Украина как народ ничего не предпримет, а вот украинский неофашистский режим проведет пиар-кампанию, будет заявлять, что это неправильно. Украинские власти будут использовать дипломатические каналы для того, чтобы убедить Вашингтон отказаться от визита. Кроме того, большая часть американских СМИ тоже подхватит эту волну и будет говорить, что это неправильно и усиливает Россию», — заключил Марков.