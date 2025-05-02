Вэнс: Между позициями России и Украины — «большая пропасть»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта существует «очень большая пропасть». Об этом он сообщил телеканалу Fox News в четверг, 1 мая.
— Существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы, — заявил вице-президент США.
Вэнс отметил, что американские дипломаты будут стремиться сократить разрыв в подходах, и выразил уверенность в намерении президента США Дональда Трампа добиться урегулирования ситуации.
30 апреля британская газета Times сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав сложность процесса.
2 мая стало известно, что США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, настало время для открытого диалога между Москвой и Киевом. По словам Брюс, США не будут вмешиваться в процесс переговоров, а лишь будут ждать конкретных предложений по урегулированию конфликта от обеих сторон.