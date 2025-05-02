Вэнс: Между позициями России и Украины — «большая пропасть»

2 мая стало известно, что США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, настало время для открытого диалога между Москвой и Киевом. По словам Брюс, США не будут вмешиваться в процесс переговоров, а лишь будут ждать конкретных предложений по урегулированию конфликта от обеих сторон.