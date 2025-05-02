Израиль нанёс авиаудар рядом с президентским дворцом в Дамаске

Израильские ВВС в ночь на 2 мая осуществили удар по цели вблизи резиденции президента Сирии в Дамаске. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, операция была направлена на сдерживание возможной угрозы друзской общине, проживающей на юге САР. Об этом пишет издание Ynet.