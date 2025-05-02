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Израиль нанёс авиаудар рядом с президентским дворцом в Дамаске

Израильские ВВС в ночь на 2 мая осуществили удар по цели вблизи резиденции президента Сирии в Дамаске. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, операция была направлена на сдерживание возможной угрозы друзской общине, проживающей на юге САР. Об этом пишет издание Ynet.

Источник: Life.ru

«Это чёткий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развёртывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — цитирует политика издание Ynet.

Уточняется, что цель не носила стратегического характера и не являлась объектом военного значения. Удар квалифицируется как демонстрационный — по открытой местности, что, по утверждению израильской стороны, позволяет избежать жертв и разрушений.

Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац отдали распоряжение подготовиться к защите друзского поселения Джарамана. В случае необходимости ЦАХАЛ обещала нанести удар по военным объектам на территории САР.