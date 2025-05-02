Израиль нанёс авиаудар рядом с президентским дворцом в Дамаске

«Это чёткий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развёртывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — цитирует политика издание Ynet.
Уточняется, что цель не носила стратегического характера и не являлась объектом военного значения. Удар квалифицируется как демонстрационный — по открытой местности, что, по утверждению израильской стороны, позволяет избежать жертв и разрушений.
Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац отдали распоряжение подготовиться к защите друзского поселения Джарамана. В случае необходимости ЦАХАЛ обещала нанести удар по военным объектам на территории САР.