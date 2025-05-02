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Минкоммерции КНР: Пекин изучает сообщения Вашингтона о торговых переговорах

Высокопоставленные американские чиновники уже не раз выражали готовность вести диалог с Китаем о ввозных тарифах.

Источник: Аргументы и факты

Китайские власти занимаются оценкой сообщений, направленных со стороны США по поводу возможности торговых переговоров, сообщили в министерстве коммерции КНР.

«Соединённые Штаты в последнее время по своей инициативе неоднократно направляли Китаю сообщения через соответствующие каналы, надеясь начать диалог», — уточняется в заявлении на сайте ведомства.

Кроме того, в минкоммерции отметили, что готовность вести такие переговоры высокопоставленные американские чиновники выражали уже не раз.

Напомним, в начале апреля президент США Трамп объявил о введении импортных пошлин на продукцию 185 государств и территорий. После этого Вашингтон и Пекин несколько раз увеличивали против друг друга размер ввозных тарифов.

22 апреля Трамп заявил, что США уменьшат таможенные пошлины для КНР. Бывший американский министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что введение Вашингтоном высоких ввозных тарифов на продукцию из КНР грозит развитию отрасли по выработке чистой энергии в Соединенных Штатах.